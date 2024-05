Plus Rederscheid Vandalen fällen Maibaum und zerstören Festzelt: Empörung bei Ehrenamtlichen in Rederscheid ist riesig Von Sabine Nitsch i Sie sind richtig sauer über die Straftat in den frühen Morgenstunden (von links): Jürgen Heinemann, Michael Truß und Patrick Hoffmann, einer der drei Maibaumwächter. Foto: Sabine Nitsch Definitiv nicht an die Regeln des Brauchtums haben sich die Chaoten gehalten, die den Maibaum auf dem Rederscheider Dorfplatz gefällt haben. Der Baum ist dabei auf das Festzelt des Dorfvereins gekracht und hat, wie es aussieht, einen Totalschaden verursacht. Das gesamte Gestänge des 10.000 Euro teuren Zeltes ist völlig verbogen. Die Baumkrone landete außerdem auf einem Kühlwagen. Lesezeit: 2 Minuten

Beim „Tanz in den Mai“ wurde in dem Festzelt bis morgens um 5 Uhr gefeiert. Danach haben drei Vereinsmitglieder, wie es Brauch ist, den Baum bewacht, um andere Dorf- oder Junggesellenvereine davon abzuhalten, den Maibaum zu fällen oder gar zu stehlen. „Der Brauch besagt aber auch, dass am 1. Mai, ...