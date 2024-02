Karnevalistischer Kaffeenachmittag war wieder ein Erfolg

Foto: Weil Karola

Zahlreiche Mitglieder und Freunde nahmen gut gelaunt an der Veranstaltung teil und lauschten den Vorträgen der „karnevalistischen Eigengewächse“ der AWO Moselweiß. Durch die Veranstaltung führte die Vorsitzende Anne-Leonie Balmes, die zudem mit zwei Vorträgen das Publikum erheiterte. Zum einen präsentierte sie aus der Sicht eines heranwachsenden Sohnes „Vater in der Midlife-Crisis“, beim zweiten Vortrag ging es um eine Wallfahrt nach Kevelaer. Gunda Kurzawe stellte sich als eine Dame aus dem horizontalen Gewerbe vor, die die anwesenden Frauen davor warnte, ihre Männer zu häufig alleine zum „Treffen mit Freunden“ gehen zu lassen. In einem weiteren Vortrag berichtete sie über einen etwas misslungenen Bootskauf – statt der von ihr erträumten Yacht gab es nur ein Paddelboot.

Foto: Anne-Leonie Balmes

Als Pechvogel erstmals dabei war Emmi Martin, die couragiert von ihrem lebenslangen Pech berichtete. Auch Deneale Busch stelle sich erstmals „in die Bütt“. Ihr Vortrag lautete „Liebe, Leben, Politik“ – ihr Debüt fand großen Anklang und wird hoffentlich dazu führen, im kommenden Jahr wieder mitzumachen. Peter und Anne-Leonie Balmes traten anschließend als Gesangsduo mit dem Titel „Zwei kleine Italiener“ auf und Karl-Heinz Jost füllte einige Pausen mit Witzen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung gekonnt von Peter Balmes am Keyboard. Sowohl die Mitglieder als auch die Gäste sparten nicht mit dem Applaus zu den einzelnen Vorträgen. Gut gelaunt und bei einem Glas Wein sowie Leckereien aus der Winzerküche blieb noch viel Zeit, sich in Gesprächen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen.

Pressemitteilung: AWO-Ortsverein Moselweiß