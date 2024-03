Die Jahreshauptversammlung des WSV Koblenz-Metternich stand im Zeichen der Erweiterung des Bootshauses mit neuen Trainingsräumen und sanitären Anlagen. Nach den Schwierigkeiten der Finanzierung, die durch die in den letzten zwei Jahren stark gestiegenen Materialpreise angepasst werden musste, stehen nun die Sporträume kurz vor der Vollendung und werden allen Sportlern in Zukunft ein modernes Trainingsumfeld bieten. Der Vorsitzende Dr. Heinz Pollmann bedankte sich bei allen Mitgliedern, die die Arbeiten am Bootshaus schon durch Spenden oder ihren Arbeitseinsatz unterstützt haben und warb gleichzeitig um weiteres Engagement, um den Anbau möglichst bald nutzbar zu machen.

Für die zehnjährige Vereinsmitgliedschaft wurden Jaron Schulz und Kristina Plagwitz, für die 25 -jährige Vereinsmitgliedschaft Werner Bengel, Stephan Müller, Korinna Müller, Norbert Doetsch und Enice Doetsch geehrt. Für ihre 60-jährige Mitgliedschaft wurden Manfred Raspel und Detlef Schmitz geehrt. Den jeweils Anwesenden der zu ehrenden Personen wurden Urkunden und Präsente überreicht.

Turnusgemäß standen für die Besetzung der Vorstandsposten Neuwahlen an. Mit Anke Kuss als Sportwart und Andrea Kaske als Rennsportwartin liegt jetzt die sportliche Leitung in weiblicher Hand. Weiter wurde der Posten des Bootswarts mit Aaron Kalchreuter sowie der Posten des Wanderwartes mit Benedikt Branowski besetzt. Der übrige Vorstand änderte sich nicht. Die Versammlung endete mit dem Bericht der Kassenprüferin und der Entlastung des Vorstandes. Dr. Heinz Pollmann beendete die Sitzung mit einem herzlichen Dankeschön für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit des Vorstandes und der aktiven Mitglieder.

Pressemitteilung Wassersportverein Koblenz-Metternich