Mobilitätshub in Rheinland-Pfalz: „Verkehrsknotenpunkt der Zukunft" wird mit EU-Geld gebaut Von Tim Kosmetschke In Rheinland-Pfalz, ganz in der Nähe zu Luxemburg, soll ein „Verkehrsknotenpunkt der Zukunft" entstehen. Ziel ist es, die Vernetzung von Bus-, Bahn-, Rad- und privater Pkw-Nutzung nachhaltig zu verbessern. Was es mit dem Projekt auf sich hat.

In ländlichen Regionen, von denen es in Rheinland-Pfalz reichlich gibt, wird auch in Zukunft das private Auto eine wichtige Rolle in der Mobilität spielen. Entscheidend für das Gelingen einer ökologischen Verkehrswende wird es sein, wie gut dieser Individualverkehr mit dem öffentlichen Verkehr vernetzt ist, erklärte der Koblenzer Verkehrsexperten Dirk Fischer ...