Plus Rheinland-Pfalz: Ex-Bundesministerin Anne Spiegel ist zurück: Warum einige Grüne davon wenig begeistert​ sind Von Sebastian Stein i Gut zwei Jahre ist es her, dass sich Anne Spiegel von der politischen Bühne verabschiedete. Plant sie nun ein Comeback? Bei den rheinland-pfälzischen Grünen würde das nicht gerade Begeisterungsstürme auslösen, wie man hört. Foto: Annette Riedl/picture alliance/dpa Sie galt als Hoffnungsträgerin der rheinland-pfälzischen Grünen. Dann endete ihre steile Karriere abrupt mit einem Rücktritt in Folge der Flutkatastrophe im Ahrtal. Nun ist Anne Spiegel erstmals wieder öffentlich aufgetaucht – ohne Applaus.​ Lesezeit: 4 Minuten

Gut zwei Jahre ist es her, als Anne Spiegel von der politischen Bühne in Berlin abtrat. Mit einer denkwürdigen Pressekonferenz läutete sie das Ende ihrer kurzen Zeit als Bundesfamilienministerin ein. Zuvor war die ehemalige rheinland-pfälzische Umweltministerin bei der Aufarbeitung der Flutkatastrophe in die Kritik geraten. Die Grünen im Land verloren ...