Wirtschaftsführung bei Landesforsten Rheinland-Pfalz am Pranger: Teurer Wildwuchs im Landesbetrieb?

Ursula Samary Von Bastian Hauck

i Die Sonne geht neben einem Baumstumpf in einem Waldgebiet auf. Der Landesrechnungshof kritisiert einen besonderen Wildwuchs beim Landesbetrieb: Landesforsten verfüge über keine mehrjährige Finanzplanung, habe Gelder über den Finanzbedarf abgerufen. Überschüsse flössen in eine freie Rücklage. Und die habe sich Ende 2022 auf 22 Millionen Euro summiert. Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

Der gemeindeeigene Wald war für viele Kommunen jahrzehntelang so etwas wie die hauseigene Sparkasse – ergiebig flossen die Einnahmen. Das ist nicht mehr überall so. Kritik manifestiert sich dabei mitunter lautstark am Landesbetrieb Landesforsten. Wird dort nicht effizient genug gewirtschaftet? Der Vorwurf steht im Raum – wie auch grundsätzliche Kritik des Rechnungshofs an der Wirtschaftsführung.