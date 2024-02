Neue Verordnungen für Förderschulen und inklusiven Unterricht: Ministerium zu Schulanfang-Änderungen

Die Pläne der rheinland-pfälzischen Landesregierung sehen vor, dass Kinder und Jugendliche mit und ohne Förderbedarf vom ersten Schultag bis zum Abschluss so viel wie möglich gemeinsam lernen sollen. Alle Schüler, die möglicherweise den Förderbedarf Lernen aufweisen, sollen deshalb in den ersten beiden Grundschuljahren zunächst am Regelunterricht teilnehmen. Doch was passiert bei großen Schwierigkeiten? Wir haben nachgefragt.