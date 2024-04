Plus Montabaur

Viel Raum zum Nachdenken: Die Reihe „Denkbares“ startet mit einer spannenden Doppelausstellung in Montabaur

Von Stefan Schalles

i Zum Auftakt der Reihe „Denkbares“ ist im Kulturzentrum b-05 in Montabaur eine Doppelausstellung zu sehen, darunter auch jene Werkschau des Künstlerkollektivs Drushba Pankow, der ein Zitat Alexej Nawalnys den Leitsatz liefert. Foto: Stefan Schalles

Die Koordinaten Europas in den Blick zu nehmen und dabei aufzuzeigen, was den Kontinent ausmacht: Dieser Zielsetzung hat sich das Veranstaltungsformat „Denkbares“ verschrieben, das in diesem Jahr der Frage nachspürt, wie Bildung zur Entwicklung einer europäischen Identität beitragen können. Mehrere Lesungen, Konzerte und Diskussionen sind hierzu geplant. Den Auftakt macht derweil eine Doppelausstellung im Kulturzentrum b-05 in Montabaur, die spannende Impulse zu der Thematik beisteuert.