Plus Frankfurt Mecki, Strizz, Donald Duck: Museum für Kommunikation widmet Comic-Autor Volker Reiche umfangreiche Gesamtschau Von Christian Huther i Volker Reiche, umgeben von einer kleinen Auswahl der von ihm geschaffenen Figuren Foto: MSPT/Museum für Kommunikation Frankfurt Er arbeitete für die Satiremagazine „Pardon“ und „Titanic“, erfreute Millionen „Hörzu“-Leser mit seinem Comic-Igel Mecki, war zudem der erste deutsche Donald-Duck-Zeichner: Volker Reiche hat als Comic-Autor die große Karriere hingelegt und wird vom Museum für Kommunikation in Frankfurt nun ganz folgerichtig mit einer umfangreichen Gesamtschau bedacht. Darin zu sehen sind neben den Originalzeichnungen zu Reiches Comics auch seine (weniger bekannten) Malereien. Lesezeit: 3 Minuten

Mecki will etwas erleben. Er kommt zwar als Reporter ohnehin schon viel rum, aber nun ist er just nach Berlin gezogen. Als er kurz seinen Koffer abstellt, wird der prompt gestohlen. Mecki hechtet hinterher, ist also schon in seinem ersten Abenteuer. So beginnt die Geschichte, die 2006 in der Zeitschrift ...