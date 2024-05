Plus Frankfurt

Von bösartigen Einflüssen und künstlichen Momentaufnahmen: Fototriennale RAY startet mit dreiteiliger Schau

Von Christian Huther

i Vertreten in der Dreifachschau ist auch Mónica Alcázar-Duarte, die sich immer wieder umgeben von sterbenden Bäumen ablichtet. Foto: Mónica Alcázar-Duarte

Unter dem Titel „Echoes“ dreht sich die diesjährige Fototriennale RAY um all die Erinnerungen und Emotionen, die Fotos in uns Menschen hervorrufen. Die Ergebnisse dieser höchst facettenreichen Auseinandersetzung mit dem Medium sind nun in einer dreigeteilten Ausstellung in Frankfurt und Eschborn zu sehen.