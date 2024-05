Plus Koblenz Theater Koblenz: Vor dem Auszug ins Zelt ein neues Schauspiel nach „Peer Gynt“ für trumpistische Zeiten Von Claus Ambrosius i Stück nach Peer Gynt für trumpistische Zeiten Foto: Theater Koblenz Ibsens „Peer Gynt“ kommt uns heute zu recht problematisch vor: Typen wie diesen Lügenbaron, der für seine mitgefühlsfreie Aufschneiderei noch belohnt wird, kennen wir auf dr internationalen Politbühne genug – für die Theaterbühne hat Deborah Kötting nach Motiven des Ibsen-Stücks ein neues Werk „Nach Peer Gynt“ verfasst, das am 18. Mai Uraufführung feiert. Lesezeit: 4 Minuten

Der letzte Vorhang rückt näher: Mit Ende der Spielzeit wandert aufgrund der anstehenden Sanierung der Spielbetrieb des Theaters Koblenz für eine Saison ins Zeltinterim auf der Festung Ehrenbreitstein, in die Rhein-Mosel-Halle und an weitere, kleine Spielstätten in der Stadt. Schon steht die letzte Spielzeitpremiere im Großen Haus vor der Tür ...