Plus Neuwied

„Leidenschaft – Kunst – Textil“ in der Mennonitenkirche: Über eine Ausstellung mit viel Überraschungspotenzial

Von Stefan Schalles

i Mit den Auswirkungen aktueller Krisen auf nachfolgende Generationen beschäftigt sich Patricia Waller in ihren gehäkelten Arbeiten. Foto: Stefan Schalles

Lesezeit: 3 Minuten

Textilkunst, Handarbeit – da denkt man unweigerlich an gehäkelte Pullover, an Nadelkissen und Stickdeckchen, an (ältere) Damen vor Nähmaschinen. Dass es sich bei diesen Imaginationen jedoch um trügerische handelt, dass zeitgenössische Stoffarbeit durchaus hipp sein kann, zeigt sich derzeit in der Stadtgalerie Mennonitenkirche in Neuwied. Dort nämlich eröffnet am Donnerstag eine wohltuend kritische und in vielerlei Hinsicht überraschende Schau unter dem Titel „Leidenschaft – Kunst – Textil“.