Montabaur – Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B49

Anzeige

Der junge Fahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte im Anschluss mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Baum. Durch den Zusammenprall überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Im weiteren Verlauf wurde er zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Weiterhin entstand am Fahrzeug erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der einhergehenden Abschleppmaßnahme kam es zu leichten Beeinträchtigung des Durchgangsverkehrs.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell