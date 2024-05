Am 12.05.2024 kam es auf der Hauptstraße in Rennerod zu einer Gefährdung eines Fußgängers durch einen Verkehrsteilnehmer.

Gegen 16:10 Uhr überquerte der 62-jährige Fußgänger mit seinem Hund die Hauptstraße auf einem Fußgängerüberweg zwischen der „Koblenzer Straße“ und der „Falterswiese“. Zwei Pkw, die aus Richtung Emmerichenhain auf den Fußgängerüberweg zufuhren, hielten ordnungsgemäß davor an.



Als der Fußgänger die Hauptstraße zur Hälfte überquert hatte, näherte sich, ebenfalls aus Emmerichenhain kommend, ein weiterer Pkw mit hoher Geschwindigkeit. Dieser überholte die wartenden Fahrzeuge und überfuhr rücksichtslos den Fußgängerüberweg. Der Fußgänger und sein Hund konnten nur ganz knapp einem Zusammenstoß mit dem überholenden Pkw entgehen. Der Pkw fuhr anschließend davon, sodass das Kennzeichen nicht abgelesen werden konnte. Es soll sich um einen rötlich/goldenen Pkw Kombi gehandelt haben, dessen Kennzeichen mit WEL- beginnt. Besonders auffällig soll eine weiße Lackierung der Motorhaube und/oder des rechten Kotflügels sein.



Seitens der Polizeiinspektion Westerburg wurde ein Ermittlungsverfahren, wegen einer Straßenverkehrsgefährdung, eingeleitet. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung des verantwortlichen Fahrzeugführers. Falls jemand Hinweise zu dem Fahrzeug, dem Kennzeichen oder dem Fahrzeugführer geben kann, wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion Westerburg gebeten.



