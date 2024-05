Sankt Goarshausen

Presseerstmeldung – Brand in der Wellmicher Straße

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Samstag, 18. Mai 2024, gegen 19:26 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle ein Brand in Sankt Goarshausen in der Wellmicher Straße gemeldet.