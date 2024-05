Wirges – Brand in Lagerhalle

Am Samstag, 18.05.2024, gegen 04:00 Uhr, setzte ein aufmerksamer Zulieferer die Rettungsleitstelle über den Brand einer Lagerhalle in Wirges gesetzt.

Die Lagerhalle ist einer KFZ-Werkstatt in der Christian Heibel Straße in Wirges zuzuordnen. Zum Feststellungszeitpunkt befand sich der Brand in der Entstehung, so dass ein größerer Schaden sowie ein Übergreifen auf weitere Gebäude durch den Einsatz der umgehend alarmierten Feuerwehr abgewendet werden konnte. Angaben zur genauen Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.



