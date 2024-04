Unwetterfolgen im Dienstgebiet der PI Bad Kreuznach

Anzeige





1. 18:14 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der B420 bei

Fürfeld. Der Auffahrende rutschte aufgrund der regennassen

Fahrbahn auf den Vorausfahrenden auf. Es blieb bei Sachschaden.

2. 18:25 Uhr ging ein Alarm ein, ausgelöst durch die Realschule

Plus in Langenlonsheim. Die Örtlichkeit wurde überprüft. Es

handelte sich um einen Fehlalarm, vermutlich ausgelöst durch

die starken Sturmböen.

3. 18:27 Uhr fiel ein Baum auf ein Gebäude in Hargesheim. Dadurch

entstand Sachschaden am Gebäude. Eine Wohnung war derart

beeinträchtigt, dass der Dachstuhl bzw. die Decke

durchgebrochen war. Die Wohnung ist nach derzeitigem

Kenntnisstand nicht bewohnbar. Zudem wurden ein Gartenzaun und

ein Gartenhaus beschädigt. Es wurde glücklicher Weise niemand

verletzt.

4. 18:30 Uhr fiel ein Baum auf die Bahngleisen zwischen

Altenbamberg und Bad Münster am Stein-Ebernburg. Die

Bundespolizei nahm sich der Sache an. Nach bisherigem

Kenntnisstand kam es zu keinem Schaden.

5. 18:33 Uhr fiel in der Pfalzstraße in Bad Münster am

Stein-Ebernburg erneut ein Baum um und landete dieses Mal auf

einem anderen Baum und einem Schild. Diese wurden dadurch

beschädigt. Es wurde niemand verletzt.

6. 19:15 Uhr fiel ein Bauzaun in der Konrad-Frey Straße in Bad

Kreuznach um. Der Bauhof nahm sich der Sache an. Hier ist

ebenfalls kein Schaden bekannt.



