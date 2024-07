Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW auf der L 236 zwischen Rüdesheim und Hüffelsheim

Anzeige



Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in Fahrtrichtung Hüffelsheim in Höhe eines Feldwegs zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem mit zwei Personen besetzten Motorrad und einem PKW. Die genaue Unfallursache ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, es besteht jedoch der Verdacht, dass der 26 Jahre alte Führer des Motorrades aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim den vorausfahrenden PKW rechts überholen wollte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde bekannt, dass das an dem Zweirad angebrachte Kennzeichen als gestohlen gemeldet ist. Weiterhin wies der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befindliche junge Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,05 Promille auf. Der Fahrer, sowie dessen 44 Jahre alter Sozius wurden durch den Unfall glücklicherweise nur leicht in Form von Schürfwunden verletzt, die beteiligten Fahrzeuge wurden nicht unerheblich beschädigt, das Motorrad musste nicht mehr fahrbereit abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 10.000 EUR liegen. Dem Motorradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und es erwarten ihn eine Reihe von Strafanzeigen.



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell