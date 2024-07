Erstmeldung Verkehrsunfall: 73jährige Frau fährt mit Pkw in Fußgängerzone

Am 22.07.2024, um 12:40 Uhr, fuhr eine 73jährige Frau mit ihrem Pkw vom Bourger Platz kommend in die Kreuzstraße(Fußgängerzone)ein.

Hierbei überfuhr sie zwei Poller und erfasste einen in der Fußgängerzone befindlichen 61jährigen Fußgänger. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der Pkw kam schließlich in einem angrenzenden Fahrradständer zum Stillstand.

Die Unfallaufnahme dauert zurzeit noch an. Es wurde ein Gutachter mit der Aufnahme des Verkehrsunfalls beauftragt.

Derzeit ist aber eindeutig von einem Unfallgeschehen auszugehen.

Es wird nachberichtet.



