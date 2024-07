Bad Kreuznach

Erhebliches Polizeiaufgebot verhindert körperliche Auseinandersetzung auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach

Von Polizeidirektion Bad Kreuznach (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Bad Kreuznach. Kornmarkt (ots) – Nachdem am 06.07. gegen 23 Uhr bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach mehrere Anrufe bezüglich einer bevorstehenden körperlichen Auseinandersetzung von mehreren Personen auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach eingingen, konnten die entsandten Polizeikräfte an der genannten Örtlichkeit rund 250 beteiligte Personen und eine aufgeheizte Stimmung feststellen.