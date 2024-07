Mehrfache Schussabgabe von Schreckschusswaffe in der Altstadt von Bad Kreuznach

Am 26.07.2024 gegen 22:09 Uhr wurde der Notrufzentral des Polizeipräsidiums eine männliche Person gemeldet, welche mit einer möglichen Schreckschusswaffe im Bereich des Eiermarktes in Bad Kreuznach mehrere Schüsse abgegeben habe.

Die Einsatzörtlichkeit wird durch mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bad Kreuznach und benachbarter Dienststellen angefahren. Hierbei wurde durch die eingesetzten Beamten eine Schutzausstattung für lebensbedrohliche Einsatzlagen (LEBEL) angelegt.



An der Tatörtlichkeit konnten Patronenhülsen aufgefunden werden, welche eindeutig einer Schreckschusswaffe zugeordnet werden konnten. Die Ermittlungen bezüglich des Tatverdächtigen dauern an.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand kamen durch die Schussabgabe mittels der Schreckschusswaffe keine Personen zu Schaden.



