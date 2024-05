Niederfischbach

Verkehrsunfallflucht

Am 06.05.2024 kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße in Niederfischbach zur Beschädigung eines am Fahrbahnrand geparkten PKW, durch ein vorbeifahrendes, unbekanntes Fahrzeug.