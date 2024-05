Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei Straßenhaus am Freitagabend gegen 20 Uhr ein verunfalltes Fahrzeug zwischen Glockscheid und Wüscheid.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten Hinweise auf den mutmaßlichen Fahrzeugführer erlangt werden, der im Anschluss an seiner Wohnanschrift angetroffen wurde. Da dieser erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig sichergestellt. Der 24-jährige Fahrer, der durch den Aufprall leicht verletzt wurde, muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.



