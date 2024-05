St. Katharinen

Fund eines gestohlenen Rollers

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Am Freitagnachmittag wurde der hiesigen Polizeidienststelle der Fund eines verschlammten/verschmutzten Rollers in St. Katharinen gemeldet. Das gelbe Kleinkraftrad wurde wie beschrieben auf einem Feldweg in der Nähe des Notscheider Sees festgestellt.