Versammlungslage in der Stadt Neuwied

Am 18.05.2024 fand ab 19:00 Uhr eine Versammlung des AFD Kreisverbands Neuwied im Heimathaus Neuwied statt.

Anzeige



Es wurden in diesem Rahmen eine Gegendemonstration angemeldet.

Insgesamt nahmen an allen Versammlungen etwa 300 Personen teil.

Die Versammlungen verliefen aus Sicht der Polizei ohne besondere Vorkommnisse.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell