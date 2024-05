Diebstahl eines Motorrades

Anzeige

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und Freitagmorgen, 07:30 Uhr, wurde im Buchholzer Ortsteil Kölsch-Büllesbach ein schwarzes Motorrad der Marke Honda, Typ RH02, aus einer Hofeinfahrt entwendet. An dem Krad war das amtliche Kennzeichen NR-KG 95 angebracht.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



