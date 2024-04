Kirchen

Sachbeschädigung an PKW

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

Zwischen dem 20.04.2024, ca. 10:00 Uhr und dem 22.04.2024, 14:00 Uhr wurde ein in der Straße Am Ottoturm in Kirchen (Sieg) geparkter PKW BMW Mini durch Unbekannte beschädigt.