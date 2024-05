Küchenbrand in Gastronomie-/Hotelbetrieb

Linz am Rhein (ots). Am Montagmorgen, gegen 02:15 Uhr, wurde von der Integrierten Leitstelle ein Küchenbrand in einem Linzer Gastronomie-/Hotelbetrieb gemeldet.

Anzeige

In dem Objekt befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch der Betreiber sowie sechs Hotelgäste, die in ihren Zimmern schliefen. Alle Personen konnten sich selbständig nach draußen begeben. Ein Hotelgast wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in der Küche des Restaurants aus. Der Brand konnte jedoch von 60 Einsatzkräften der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Schaden dürfte im höheren fünfstelligen Bereich liegen. Die Hotelgäste traten auf eigenen Wunsch frühzeitig die Heimreise an. Die Bundestraße 42 musste für ca. 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein (PHK Krebs)

Telefon: 02644-9430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell