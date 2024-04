Bitburg

Verkehrsunfallflucht Kaufland Parkplatz

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Dienstag, den 16.04.2024, zwischen 08:15 Uhr und 09:15 Uhr wurde im unteren Parkdeck des Kaufland-Parkplatzes in Bitburg ein weißer BMW X1 am Heck beschädigt.