Sachbeschädigung an einem Hochsitz

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10.07.2024 und Montag, 15.07.2024, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Hochsitz in einem Waldstück in der Gemarkung Nimshuscheid beschädigt.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war.

Symbolbild: Die Polizei ist zufrieden, dass das Fest so friedlich war. Foto: dpa

Anzeige





Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.



Im Zeitraum von Oktober 2023 bis März 2024 kam es bereits zu mehreren Sachbeschädigungen durch unbekannte Täter an sogenannten Drückjagdböcken im Wald bei Nimshuscheid.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell