Diebstahl eines Reserverades

Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 23.07.2024, 16:00 Uhr und Mittwoch, 24.07.2024, 06:00 Uhr wurde ein am Auflieger einer Sattelzugmaschine angebrachtes Reserverad entwendet.

Anzeige





Im Tatzeitraum war die Sattelzugmaschine auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 51 zwischen Olzheim und Dausfeld abgestellt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell