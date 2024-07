Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 24.07.2024, gegen 09:00 Uhr, ereignete sich auf der B410 in der Ortslage Arzfeld ein schwerer Verkehrsunfall.

Eine 74 Jahre alte Führerin eines PKW befuhr die B410 aus Richtung Irrhausen kommend in Fahrtrichtung Lichtenborn. Auf Höhe einer Metzgerei bog die Fahrzeugführerin nach links auf einen Parkplatz ab. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines aus der Gegenrichtung kommenden Krades.



Der 16 Jahre alte Führer des Leichtkraftrades stieß mit dem abbiegenden PKW zusammen.



Infolge des Zusammenstoßes wurde der Kradfahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Die 74-jährige wurde infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Während der Dauer der Unfallaufnahme kam es in der Ortslage Arzfeld zu Verkehrsbehinderungen.



Im Einsatz waren zwei Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Polizei Prüm.



Die Polizei Prüm bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



