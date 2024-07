Gefährliches Überholmanöver

Am Morgen des 24.07.2024, 08:00 Uhr, kam es auf der L 47 zwischen Lieser und Bernkastel-Kues zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen unbekannten Autofahrer; eine Kollision konnte nur durch das schnelle Reagieren der beteiligten Zeugin vermieden werden.

Der/die verantwortliche Autofahrer/in, welche/r die besagte Strecke in entgegengesetzte Richtung mit einem schwarzen Pkw befahren hat, überholte zwei Fahrzeuge ehe er/sie der Zeugin mit sehr hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Nach Vollbremsung durch diese konnte das überholende Fahrzeug einscheren, ohne mit dem Fahrzeug der Zeugin zu kollidieren.



Derzeit ist lediglich bekannt, dass der verantwortliche Pkw die Farbe schwarz hat.



Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder an diesem beteiligt waren, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter 06531/95270 oder unter pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22

54470 Bernkastel-Kues

Tel. 06531 9527-0

Tel. 06531 9527-0











Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell