Sachbeschädigungen in ehemaliger Gärtnerei in Zeltingen-Rachtig

Im Zeitraum vom 19.07.2024 20:00 Uhr bis zum 21.07.2024 10:00 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei in der Ortslage Zeltingen-Rachtig.

Der oder die unbekannte(n) Täter besprühten im Gebäudeinneren mehrere Wände mit Graffiti. Außerdem wurde ein dort abgestellter Gabelstapler in Gang gesetzt und beschädigt.



Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht, oder Hinweise zum Täter/ zur Täterin geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegengenommen.



