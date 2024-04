Verkehrsunfall mit vier beteiligten PKW (Nachtrag)

Anzeige

Niederöfflingen, ein Verkehrsunfall.



Nachdem die Fahrzeugführerin eines PKW aufgrund plötzlich auftretenden Glatteises mit der Mittelschutzplanke kollidiert war, verunfallten noch drei weitere PKW ebenfalls aufgrund Blitzeises an selbiger Örtlichkeit. Eine Fahrzeugführerin wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.



An den unfallbeteiligten PKW sowie der Schutzplanke entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Alle unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Die A1 war während der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.



Im Einsatz waren 25 Kräfte der Feuerwehr, sechs Kräfte des Rettungsdienstes, sieben Kräfte der Polizei sowie die Autobahnmeisterei.



