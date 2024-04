Bernkastel-Kues

Sachbeschädigung in Pfarrkirche St. Michael

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Dienstag, den 16.04.2024, kam es in der Zeit zwischen 13:00Uhr und 19:45Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Pfarrkirche St. Michael in Bernkastel-Kues. Dabei wurden mehrere Seiten aus dem ausgelegten Evangelia herausgerissen und diverse Blumen und Kerzen beschädigt.