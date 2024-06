Manderscheid

Körperverletzung in Gaststätte „K2 Life“

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Samstag, 08.06.2024, zwischen 01.30 Uhr und 02.00 Uhr kam es in der neuen Gaststätte „K2 Life“ in Manderscheid, Kurfürstenstraße, zu einer körperlichen Auseinandersetzung.