Hilferufe lösen größeren Sucheinsatz aus

Am heutigen Morgen gegen 07:08 Uhr wurde der integrierte Leitstelle Trier durch ei-ne Anruferin dahingehend informiert, dass sie seit ca. 20 Minuten Hilferufe einer männlichen Person aus dem Bereich zwischen Davidskreuz und Dietzenley in der Gemarkung von Gerolstein-Büscheich wahrnehme.

Seitens der Polizeiwache Gerolstein wurde der genannte Bereich unmittelbar darauf aufgesucht und weitere Kräfte sukzessive hinzugezogen. Letztlich wurde das Gebiet mit Kräften der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr Gerolstein sowie des Katastrophenschutzes des Landkreis Vulkaneifel abgesucht. Im Einsatz waren zudem zwei Drohnen und eine Wärmebildkamera. Eine Person konnte letztlich nicht aufgefunden werden und die Suchmaßnahmen wurden gegen 14:00 Uhr vorläufig eingestellt, da sich keinerlei neue Hinweise auf eine Person in hilfloser Lage ergaben.



Die Polizei möchte nun zur Klärung des Sachverhaltes wissen:



Wer kann Angaben zum beschriebenen Sachverhalt geben, insbesondere eigenen Feststellungen von Hilferufen?



Hat jemand eine Person in dem benannten Bereich gesehen/festgestellt und Hilfestellung gegeben?



Hat jemand aufgrund Erschöpfung um Hilfe gerufen, sich zwischenzeitlich erholt und die Örtlichkeit dann verlassen?



Entsprechende Hinweise/Meldungen an: Polizeiwache Gerolstein unter Tel.:06591 95260 oder Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06592 96260



