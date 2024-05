Gebäudebrand

Seit 19.35 Uhr brennt in der Dieselstraße in Bitburg ein Gebäudekomplex aus einer Halle und Büroflächen.

Der Löscheinsatz der Feuerwehren läuft aktuell noch. Nach derzeitigem Sachstand wurden drei Personen infolge des Brandgeschehens verletzt und werden vom Rettungsdienst versorgt und in spezialisierte Kliniken gebracht.

Der Einsatz und die Ermittlungen der Polizei sind mit dem Löscheinsatz angelaufen und dauern an; es wird nachberichtet.



