Dreis-Brück: Feuerwehr löscht brennenden PKW

Einsatzkräfte der Feuerwehr Dreis-Brück rückten am gestrigen Montagnachmittag auf die K 65 in Richtung Bongard aus.

Ein PKW war dort aus noch nicht geklärter Ursache in Brand geraten. Der Besitzer konnte einen dahinter befindlichen Wohnanhänger noch zügig abkoppeln. Dieser kam nicht zu Schaden.

Das Feuer war vermutlich im Motorraum entstanden. Die Einsatzkräfte löschten den Brand ab. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.



