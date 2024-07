Plus Koblenz Kurz vor der Eröffnung in Koblenz: So bereitet sich „60 Seconds to Napoli“ auf den ersten Tag vor Von Kim Fauss i Schon am Tag vor der Eröffnung heizen die Pizzaioli die beiden Öfen ein. Foto: Kim Fauss Die beliebte Pizzakette ist in der koblenzer Altstadt angekommen und die Vorbereitungen für die Eröffnung laufen auf Hochtouren. Die RZ besucht die Geschäftsführer am Vortag im Restaurant. Lesezeit: 1 Minute

Pizza wie aus Neapel - das verspricht die Kette "60 Seconds to Napoli", die nun auch in Koblenz vertreten ist. Die RZ trifft die Geschäftsführer Güngör Can und Turgay Turgut am Vortag der großen Eröffnung. Noch sind in dem Restaurant keine Gäste anzutreffen, dafür gehen Handwerker ein und aus, die ...