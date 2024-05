Einbruch in Hotel

Zu einem Einbruch in ein Hotel ist es in der Nacht vom 10.05. auf den 11.05.2024 in Wintrich, Im Brühl, gekommen. Der oder die unbekannten Täter betraten das Hotelgebäude nach Aufhebeln einer Seiteneingangstür und entwendeten einen Möbeltresor mit einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bernkastel-Kues, Tel.: 06531/95270 oder E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de.



