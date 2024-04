Pressemeldung der PI Andernach

Anzeige

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen kam es leider erneut zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffitis an der St.-Thomaser-Realschule und am Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Andernach. Hier wurden verschiedene Wände durch unbekannte Täter besprüht, sodass ein erneuter Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.



In der gleichen Nacht kam es zu einem Einbruchdiebstahl zum Nachteil des Kauflands in Andernach. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Umzäunung des Getränkeaußenlagers des Markts und entwendeten Getränke sowie Leergut im Wert von 127 Euro.



Am Freitag wurde durch die Beamten der PI Andernach zwischen 12.30-13.30 Uhr eine Verkehrskontrolle in der Konrad-Adenauer-Alle in Andernach durchgeführt. Auffällig waren hierbei, trotz mittlerweile in jedem Fahrzeug verbauten Freisprecheinrichtungen, die 15 festgestellten Handyverstöße, welche jeweils mit einem Bußgeld von 100 Euro und 1 Punkt in Flensburg geahndet werden.



Zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer kam es am Freitag gegen 18h im Schillerring in Andernach. Ein Autofahrer übersah beim Einbiegen in eine Grundstückseinfahrt den auf dem Bürgersteig fahrenden Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Fahrradfahrer wurde zum Glück lediglich leicht verletzt, kam aber trotzdem zur Abklärung ins Andernacher Krankenhaus.



Gegen 19:22 Uhr am 05.04.2024 wurde die Polizei über einen aktuellen Versuch eines Wohnungseinbruchsdiebstahls in den Saffiger Straße in Weißenthurm informiert. Vor Ort konnte der vermeintliche Einbrecher angetroffen werden. Bei ihm handelt es sich um den Mitarbeiter einer Räumungsfirma, welche mit der Räumung einer nicht bewohnten Wohnung beauftragt wurde. Da in dem Mehrfamilienhaus jedoch eine weitere Partei mit gleichem Nachnamen wohnt, hatte dieser sich in der Tür geirrt.



Von Glück kann eine Dame aus Andernach sprechen, welche in der feuchtfröhlichen Nacht zu Samstag ihre Handtasche in Andernach verlor. Eine nette Bürgerin fand diese am frühen Samstagmorgen beim Spaziergang auf und gab sie bei der Polizei ab. Die Tasche samt gesamtem Inhalt konnte an die Verliererin zurückgegeben werden.



Ebenfalls in der Nacht zum Samstag wurde aus ungeklärtem Anlass ein Fahrzeughänger im Kirchberg in Andernach durch einen oder mehrere Täter verschoben. Da der Hänger jedoch schwer beladen war verlor der Täter wohl die Kontrolle über diesen, sodass er gegen 2 Laternen rollte und diese beschädigte. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zum Verursacher werden gerne bei der Polizei in Andernach angenommen.



Gegen 12 Uhr am Samstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer. Dieser befuhr die Konrad-Adenauer-Allee in Fahrtrichtung Koblenzer Straße. Der Unfallgegner befuhr die Scheidsgasse vom Rhein kommend und beabsichtigte nach links auf die Konrad-Adenauer-Allee abzubiegen. Obwohl 2 Fahrzeuge sowie ein weiteres Motorrad anhielten um dem von rechts kommenden Fahrzeug seine Vorfahrt zu gewähren, fuhr der Kraftradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit links an den wartenden Fahrzeugen vorbei und kollidierte mit dem PKW.Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen in ungefährer Höhe von 10000 Euro. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Andernach verbracht. Eine Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Bei der Unfallaufnahme und den Abschleppmaßnahmen wurden die Einsatzkräfte erheblich von Verkehrsteilnehmern gestört, welche die temporäre Absperrung der Konrad-Adenauer-Allee einfach ignorierten und in diesen Bereich einfuhren. Insgesamt wurden deswegen über 10 Ordnungswidrigkeitenanzeigen erfasst.



Ein 63 jähriger Fahrradfahrer meldet am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr einen Unfall auf dem Radweg bei Urmitz/Rhein. Er habe 2 entgegenkommenden Kinder ausweichen müssen, welche den Radweg nebeneinander befahren hätten. Dabei stürzte er und verletzte sich leicht. Anhand der vorhandenen Bremsspur des Mannes, stellten die Beamten jedoch fest, dass dieser den Radweg wohl mittig befahren hat. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen dem Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot.



Direkt zweimal hintereinander mussten die Beamten der Andernacher Polizei in der Nacht zum Sonntag zwischen 02:45 Uhr und 04 Uhr in die Rheinstraße nach Andernach ausrücken.

Hier kam es zu zwei Körperverletzungen zum Nachteil von Gästen der dortigen Gaststätte.

In einem Fall steht der Beschuldigte fest, bei welchem es sich um einen Mitarbeiter der Kneipe handelte.

Eine weitere Person, welche eigentlich an der Körperverletzung nicht beteiligt war, musste durch die Beamten in Gewahrsam genommen werden, da er die Maßnahmen vor Ort erheblich störte und einen Platzverweis bekam, welchem er mehrfach nicht nachkam.



