Diebstahl von Kabeln an Baustelle der Lahnbrücke

In der Nacht von Mittwoch dem 15.05.2024 zwischen 23:35 Uhr auf Donnerstag den 16.05.2024 um 00:35 Uhr ist es zum Versuch des Diebstahls von Kabeln an der Baustelle der Lahnbrücke auf der B 42 gekommen.

Anzeige



Durch unbekannte Täter wurden Stromkabel in einer Länge von 250 Metern abgeschnitten und zum Transport in Schleifen zurecht gelegt. Die Täter wurden vermutlich am Ende der Tatausführung gestört.



Durch die Tat ist es zu einem Schaden von 15.000EUR gekommen. Weiterhin muss erst eine neue Verkabelung der Baustelle erfolgen, damit die Bauarbeiten fortgeführt werden können.



Die Polizei bittet um Hinweise von Verkehrsteilnehmern, die verdächtige Wahrnehmungen im Baustellenbereich zur genannten Tatzeit gemacht haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell