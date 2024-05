Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit vom Fr. 10.05.24 – Mi. 15.05.24 kam es in der Sayner Straße in Bendorf/Rhein zu einer Sachbeschädigung an einem SKODA Fabia, grau.

Anzeige

Bendorf (ots).



In der Zeit vom Fr.10.05.24 – Mi.15.05.24 kam es in der Sayner Straße in Bendorf/Rhein zu einer Sachbeschädigung an einem SKODA Fabia, grau. Der PKW stand auf einem privaten Stellplatz. Durch unbekannte Personen wurde die Motorhaube eingedrückt. Zeugen/Anwohner die Beobachtungen gemacht haben , möchten sich bitte bei der PI Bendorf melden,

pibendorf@polizei.rlp.de, Tel.: 02622-9402-0.

Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Euro-Betrag geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Pressestelle , PI Bendorf



Telefon: 0261-103-0 , 02622-9402-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell