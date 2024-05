Saisonauftakt des Zweiradkontrolltrups der Polizeidirektion Koblenz.

Bei bestem Zweiradwetter führte der Zweiradkontrolltrupp der PD Koblenz am Samstag in der Zeit von 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt motorisierter Zweiräder in den Dienstgebieten der Polizeiinspektion Koblenz 2 und der Polizeiwache Brodenbach durch.

Am Vormittag fanden die Kontrollen an der Balduinbrücke mit dem Schwerpunkt Kleinkrafträdern, Mofas und E-Scootern statt. Am Nachmittag wurden vornehmlich Krafträder kontrolliert. Als Kontrollörtlichkeit diente hier die L207, aus Alken kommend in Fahrtrichtung Nörtershausen.

Wie auch im letzten Jahr wurde die polizeiliche Maßnahme positiv wahrgenommen.



