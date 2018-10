Mord von Waldesch: Polizei ermittelt zwei Verdächtige

Aus unserem Archiv

Waldesch

Gut 16 Monate nach der Tat scheint der Mord von Waldesch aufgeklärt: Die Polizei hat zwei dringend tatverdächtige 33-jährige Männer ermittelt, die in der Nacht zum 7. September 2013 den Discobetreiber Daniel Steinert (35) vor dessen Wohnung im Eschbachhöhenweg erschossen haben sollen. Die beiden Männer russischer und kasachischer Herkunft sitzen derzeit in Lettland in Haft – wegen eines Zollvergehens.