Plus Koblenz

Sportpark Oberwerth: Wo kommen die vielen Millionen für Umbau und Sanierung her?

i Das Stadion im Sportpark: Die Tartanbahn wurde vor wenigen Jahren erneuert, es gibt aber insgesamt noch viel Sanierungsbedarf. Foto: Sascha Ditscher

In den vergangenen Monaten führten Vertreter der Stadt Koblenz und des rheinland-pfälzischen Innen- und Sportministeriums immer wieder Gespräche zum Sportpark Oberwerth. Es ging um die groß angelegten Pläne, das teils marode Areal in ein modernes Sportzentrum mit überregionaler Strahlkraft zu verwandeln. Gerüchte aus der Kommunalpolitik behaupteten bereits das Scheitern der Gespräche. Was war da los? Wie ist der Stand in Sachen Sportparkumbau? Und: Wie lässt sich das Unterfangen finanzieren?