Ein Funken Hoffnung: Die Mittelrheinbrücke kommt – wenigstens auf die Tagesordnung

Aus unserem Archiv

Koblenz/Simmern

Lichtblick im festgefahrenen Streit um die Mittelrheinbrücke? Durch ein Urteil des Koblenzer Verwaltungsgerichts könnte nach etwa einem Jahr wieder Bewegung in die Sache kommen. Denn der Rhein-Hunsrücker Landrat Marlon Bröhr (CDU) muss die Brücke in seinem Kreistag auf die Tagesordnung setzen. Die Richter gaben der Klage der Fraktionen von Freien Wählern, FDP und SPD Recht. Damit kann die alte Diskussion, wer für die Brücke zuständig ist, noch einmal aufgerollt werden. Das Land sagt, die Brücke soll kommunal sein; Bröhr sagt, das Land sei am Zug. Unsere Zeitung erläutert, wie es zu dem Urteil kam und welche Folgen es haben kann.