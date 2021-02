Planerisch rückt die Mittelrheinbrücke näher. Am Montag wurde in St. Goarshausen die Einleitung des offiziellen Raumordnungsverfahrens bekannt gegeben. Nach einer rund zwei Jahre währenden Vorlaufzeit sind die notwendigen Unterlagen erstellt, sodass das Innenministerium in Mainz das Verfahren auf den Weg bringen kann.